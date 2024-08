Skatteetaten har avdekket omfattende skatteunndragelser blant fastleger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De fleste legene har utenlandsk statsborgerskap, og mer enn 118 millioner er sendt ut av Norge, skriver Dagens Næringsliv.

– Her er det store beløp. Så dette anser vi som meget alvorlig, sier skattekrimsjef i Skatteetaten Erik Nilsen.

Alle de 33 legene som Skatteetaten kontrollerte, hadde unndratt store skattebeløp. Unndragningen har skjedd i forbindelse med refusjoner fra Helfo, som blir gitt for ulike medisinske tjenester og behandlinger. Oppgjørskrav legene sender, går gjennom en automatisk kontroll av Helfo.

– Gjennom vårt kontroll-, analyse- og etterretningsarbeid fant vi ut at det var grunn til å se nærmere på legebransjen og utbetalinger til leger fra Helfo. Vi avdekket at det er 33 leger som vi mener har unndratt over 160 millioner kroner fra beskatning, sier Nilsen.

Legene har hatt fastlegeoppdrag i hele landet. Per nå er fem leger anmeldt for grovt skattesvik eller grovt uaktsomt skattesvik, og i én av sakene er det tatt ut tiltale av Økokrim.

– Vi vil anmelde flere av legene i tiden som kommer, og de som har unnlatt å rapportere opplysninger risikerer også skjerpet tilleggsskatt, sier skattekrimsjefen.

Les også: Kontroversiell medisin mot sykefravær: – Dypt bekymret (+)

Les også: Kritisk til Stordalen: – Utnytter billig arbeidskraft (+)