«Forrige helg skjedde noe som aldri skulle ha skjedd. Jeg utøvde kroppskrenkelser og ødela gjenstander i en leilighet i alkohol- og kokainrus etter en krangel», skriver han en uttalelse til NRK, via sin forsvarer Øyvind Bratlien.

Han skriver videre at han i lengre tid har slitt med rusbruk, og at han tidligere har vært på behandling for dette.

«Denne behandlingen skal jeg nå gjenoppta og ta på største alvor».

