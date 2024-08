Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hun har ventet på dette siden jeg ble kjent med henne. At han skal innrømme hva han har gjort og at han skal beklage og legge seg flat. Det har vært hennes ønske over tid, sier Larsen til NTB.

Larsen sier at hennes klient ønsker at Høiby skal la seg avhøre til politiet.

– At han ikke bare kommer med en sånn melding, men at han også går i avhør. Det blir en måte for begge å komme seg videre, fortsetter Larsen.

