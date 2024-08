FHI: – Vi anbefaler ikke ytterligere tiltak i Norge for mpox nå

WHO har erklært mpox, tidligere omtalt som apekopper, som en internasjonal folkehelsekrise etter at et pågående utbrudd har rammet flere afrikanske land, spesielt Kongo. Og det har spredd seg til naboland som Burundi, Kenya, Rwanda og Uganda.

– Dette medfører ingen større endringer i hvordan vi håndterer mpox i Norge. Risikoen for smitte i Norge vurderes foreløpig som uendret og lav. Vi regner med at eventuelle enkelttilfeller vil fanges opp i helsetjenesten og håndteres etter gjeldende råd, sier Siri Feruglio, avdelingsdirektør og spesialist i infeksjonssykdommer ved Folkehelseinstituttet.

38.000 tilfeller av mpox og 1456 dødsfall som følge av viruset var registrert per 4, august hos det afrikanske senteret for smittevern (Africa CDC).

Vil vurdere fortløpende

WHO har besluttet å forlenge de midlertidige rådene rundt håndtering av mpox som ble iverksatt under det globale utbruddet som startet i 2022, og de vil i løpet av noen dager komme med tilleggsråd om håndteringen av det pågående utbruddet i afrikanske land.

– Folkehelseinstituttet vil gå gjennom anbefalingen fra WHO og vurdere om det er noen ytterligere tiltak som bør innføres i Norge. Det er allerede klart at WHO vil be om mer støtte til den berørte landene for å få utbruddet under kontroll, sier Feruglio.

Ingen vaksinasjonskrav

FHI har råd til helsetjenesten og befolkningen på sine nettsider, hvor de fortsetter å veilede om situasjonen og smitteverntiltak mot mpox.

Verken WHO eller FHI anbefaler noen begrensninger i reise til de berørte områdene eller innreise fra disse områdene til Norge, og heller ingen krav til vaksinasjon eller testing ved innreise.

– Det er viktig med samordnede tiltak og internasjonal overvåking av situasjonen, og det er viktig at det internasjonale samfunnet samarbeider tett for å begrense utbruddet og redusere risikoen for videre spredning, sier Feruglio.

