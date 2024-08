Kripos: Narko-trenden har snudd etter åtte år

Av Steinar Schjetne/NTB

– Etter veldig mange år med nedgang har vi sett en økning de to siste årene. Bare i første halvår i år har det samlede antallet narkotikabeslag økt med 13 prosent fra første halvår i fjor, sier leder Kari Solvik for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos til NTB.

Den desiderte toppen kom i 2014 med hele 16.405 saker. Antall beslag har stort sett vært fallende i årene som fulgte – helt til i fjor. Da økte antallet beslag igjen. Tendensen blir bekreftet i første halvår, med en markant økning fra samme periode i 2023, viser Kripos´ halvårlige oversikt over beslag gjort av politiet og tollvesenet.

Selv om tallene fortsatt er beskjedne sammenlignet med årene etter årtusenskiftet, er det noen tendenser som er tydelige – kokain og MDMA er på frammarsj og styrkegraden har økt kraftig.

I tillegg til at antall beslag økt, framhever Solvik noen andre tydelige tendenser:

Mer og sterkere kokain

Beslaglagte mengder kokain er tilbake på et mer vanlig nivå etter rekordbeslagene i fjor, da noen gigantsaker trakk opp samlet mengde. Første halvår ligger omtrent på gjennomsnittet hvis man ser bort fra avvikene i 2023. En styrkegrad på 72 prosent er fortsatt svært høyt historisk sett.

– Vi har sett over flere år at kokain utgjør en stadig større andel av de totale beslagene. For bare fem-seks år tilbake i tid utgjorde kokain rundt 4 prosent av alle saker, nå er vi oppe i 9–10 prosent. Det er ingen tvil om at det er mye kokain på det norske markedet, sier Solvik.

Antall MDMA-beslag økte med 47 prosent det siste året, etter en synkende trend siden 2020. Mengdene er store i et tiårsperspektiv, og tablettene har høy styrke.

Solvik kjenner seg igjen i beskrivelsene av sterkt økende kokainbruk i Norge og Oslo og understreker at utviklingen er noe Kripos allerede har påpekt i noen år. Hun mener det kan være en sammenheng mellom den framtredende rollen kokain har fått, og økningen i MDMA-beslag.

– Kokain og MDMA henvender seg ofte til samme brukergrupper – som ungdomsmiljøer og partymiljøer. Selv om kokain er utbredt blant flere brukergrupper, har kokain og MDMA også en felles gruppe brukere, sier Solvik.

Rekordstore benzo-beslag

Hasj er med 29 prosent av beslagene fortsatt den narkotikatypen politiet og tollvesenet tar oftest. Sammen med marihuana utgjør hasj 39 prosent av alle narkotikabeslag. Totalt var antall cannabisbeslag 5 prosent høyere enn i fjor. Det ble tatt noe mer hasj enn i fjor og vesentlig mer marihuana.

Antall heroinbeslag har vært synkende gjennom mange år og var i første halvår 23 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Mengdene er blant de laveste det siste tiåret, og gjennomsnittlig styrkegrad på 8 prosent er historisk lavt.

Det er beslaglagt rekordstore mengder benzodiazepiner, i hovedsak tabletter merket henholdsvis «Ksalol 1 mg», «Bensedin 10 mg» og «Rivotril 2 mg». Det har etter flere overdosedødsfall vært reist bekymring for at pakkene med beroligende midler inneholder noe annet enn det som framkommer på forpakningen. Kripos´ analyser viser at virkestoff og styrke samsvarer med informasjonen.

– Våre analyser gir ikke dekning for å anta at det som er inni pakkene er noe annet enn det det utgir seg for å være sier Solvik.

