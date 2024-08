Flere rammet av Nav-feil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I mai opplyste Nav at de hadde identifisert om lag 5500 personer som var rammet av feilen etter 2019. Dette tallet er nå oppjustert, skriver Altinget.

– Vi identifiserte tidlig cirka 5500 mulig berørte saker for denne tidsperioden, men vi tok da høyde for at antallet kunne øke. Vi har sendt ut automatisk brev til de som kan være berørt av feilen etter 2019. Ved den automatiske utsendelsen gikk det til slutt ut til sammen cirka 7500 brev, opplyser seksjonssjef Lene Lied til Altinget.

Ved slutten av forrige uke hadde 27 personer fått utbetalt foreldrepenger etter at Nav hadde behandlet saken deres på nytt.

I fjor slo Høyesterett fast at Nav hadde fratatt fedre foreldrekvoten på feil grunnlag. Nav hadde satt en frist for når man måtte søke om å utsette permisjonen. Dersom man søkte etter denne fristen, ble man fratatt fedrekvoten. Dette var ulovlig, slo Høyesterett fast.

Nav praktiserte loven feil fra 2007 og fram til en lovendring trådte i kraft 1. oktober 2021.

Les også: Nav-tillitsvalgt ut mot «kjøret mot velferdsytelsene» (+)