37 salg fra norske bedrifter til Russland er anmeldt

Det sa tolldirektør Øystein Børmer under et foredrag på Arendalsuka, skriver Teknisk Ukeblad.

Norge har innført strenge salgsrestriksjoner til Russland for en rekke varer som følge av Ukraina-krigen.

– Russland har en sterk interesse av å få fatt i sanksjonerte varer, sier Børmer.

Salgene har skjedd direkte mellom norske og russiske bedrifter, men også via tredjeland.

De fleste av de anmeldte bedriftene er tilknyttet maritim sektor, for eksempel innen undervannsteknologi, utstyr til fiskeflåter og fiskefartøyer, opplyser avdelingsdirektør Åge Skår i Tolletaten.

– Det som kan se ut som et veldig uskyldig produkt, for eksempel en plastdings, kan inngå i russisk våpenproduksjon. Det trenger ikke fremstå som komplekse varer. Varer som vi omgås med i det daglige, kan være sanksjonert, sier Skår.

Anmeldelsene har ført til straffreaksjoner fra norske myndigheter, opplyser PST. Straffen er større økonomiske bøter.

Tolletaten mener salgene ikke har vært uhell.

– Det har nok ikke skjedd ved uhell, men kanskje heller på grunn av manglende kompetanse, manglende forståelse for situasjonen eller at de ikke har tatt inn over seg at restriksjonene også gjelder deres bedrift, sier Skår.

