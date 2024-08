Studentindeksen: Studenter har ikke råd til å bo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Studentindeksen måler hvor mange boliger en student kan leie i de største norske byene, ut ifra pengene en gjennomsnittsstudent har, skriver Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

Studentindeksen er et samarbeid mellom FINN.no, NSO, Utleiemegleren, Eiendom Norge og Eiendomsverdi.

Indeksen viser at en student må jobbe tolv timer i uken ved siden av studiene for å kunne dekke utgiftene til halvparten av leieboligene i studentbyene.

– Situasjonen i dag er alvorlig, og det er et skrikende behov for en styrket studentøkonomi og for flere studentboliger, sier NSO-leder Kaja Ingdal Hovdenak.

Les også: Ødelagt døgnrytme: – Handler ikke om at tenåringene er slappe (+)

Les også: Leier ut brakke som studentbolig: – Overraskende stor interesse