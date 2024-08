Sju av ti under aldersgrensen er på sosiale medier

72 prosent av 9 til 12-åringene bruker sosiale medier, til tross for at det er 13 års aldersgrense. Det viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2024.

53 prosent av niåringene, 58 prosent av tiåringene og 72 prosent av elleveåringene er på sosiale medier.

– Tallene kan tyde på at bruken av sosiale medier er større blant de yngste barna enn mange foreldre er klar over. Dette er tjenester der vi vet at barn kan bli eksponert for både innhold og atferd som kan være skadelig for dem, eksempelvis vold, kroppspress og ulovlig bildedeling. Medietilsynets klare anbefaling til foreldre er derfor å overholde 13-årsgrensen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at 94 prosent av 9 til 11-åringer har sin egen mobil, mens andelen var 85 prosent for ti år siden.

– Vi ser en utvikling der barna er yngre når de får mobiltelefon, og dermed også i større grad har tilgang til internett uten voksnes tilstedeværelse. Da blir det ekstra viktig å sørge for best mulig beskyttelse mot skadelig innhold og ubehagelige opplevelser, sier Velsand.

Datainnsamling for Barn og medier ble gjennomført i første kvartal 2024, og 3212 barn i alderen 9 til 18 år har deltatt i kartleggingen.

Kommentar: Fagforeningsfolk kaller det «the Minnesota Miracle» (+)

Les også: Nye mobbetall vekker bekymring

Les også: Får kritikk: Publiserte falsk video av Kamala Harris