Lederen i Senterungdommen tar ikke gjenvalg

Det skriver Hansen-Seppola selv mandag. Etter to år som leder vil hun vende hjem til Tromsø og satse på studier fra høsten.

– Jeg starter på master i Rettsvitenskap på UiT denne høsten. Nå er tiden inne for å dra hjem til Tromsø og fortsette å kjempe for Nord-Norge, skriver den avtroppende lederen.

Selv om hun går av som leder, vil hun likevel følge politikken framover.

– Min generasjon og min landsdel trenger tydelige stemmer, og jeg er svært motivert for å kjempe for folka og næringslivet, for tog til nord og for et sterkt forsvar

