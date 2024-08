To menn siktet for drapsforsøk i Skien: – Ikke et tilfeldig offer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet fikk melding om en knivstikking ved busstasjonen på Landmannstorget i Skien klokken 21.12 lørdag kveld.

– Vi fikk melding om et slagsmål på stedet, rykket ut og fant den fornærmede, som ble sendt til sykehus, forteller operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at de fortsatt arbeider med å få oversikt over hendelsesforløpet, og at de ikke har mer informasjon om saken.

– Vi kjenner ikke bakgrunnen for voldsutøvelsen. Men etter en stund ble to andre menn i 20-årene pågrepet i saken. Jeg kan ikke gå inn på detaljer om hvordan det skjedde, sier han.

Reite opplyser søndag morgen at politiet ikke har ny informasjon om saken.

Fornærmede, en mann i begynnelsen av 20-årene ble først fraktet med ambulanse til sykehuset i Skien. Men like før midnatt ble mannen fløyet til Ullevål i Oslo.

Alle de involverte er i 20-årene, og ifølge politiet kjenner de hverandre.

– Det er ikke snakk om noe tilfeldig offer her, bekrefter operasjonslederen.

Les også: Opptøyer i Storbritannia: – Sinne og aggresjon som har ventet på å få utløp (+)

Les også: Forsikringstips før ferien: – Tre ting som er viktig å huske på (+)