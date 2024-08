Over 1150 har søkt på lærerutdanningen der karakterkravet er fjernet

Det er i alt 35 forskjellige utdanninger fordelt på 12 universiteter og høgskoler som har fått dispensasjon til å fylle opp ledige studieplasser i lokale opptak, med kun generell studiekompetanse som krav.

Ifølge Khrono har over 1150 søkt i opptakene.

Nedgang i vanlig opptak

Antallet som søker seg til lærerstudiene i landet, har sunket i lang tid. Ved grunnskolelærerutdanningene for 1. til 7. trinn var det i årets opptak 1555 planlagte studieplasser, men kun 1334 søkere som har fått tilbud. Dette tilsvarer et fall på 14,3 prosent fra i fjor.

For 5. til 10. trinn faller antallet søkere som har fått tilbud med hele 20,5 prosent fra i fjor, med 1018 søkere som har fått tilbud. Her var det planlagt 1480 studieplasser.

I år er første gang tallet på søkere med tilbud er lavere enn antall studieplasser, med totalt 7458 søkere som har fått tilbud på 7583 planlagte studieplasser.

Les også: AAP: – Dette er det ingen som forteller deg (+)

Positiv utvikling

Med muligheten for å holde lokale opptak uten karaktergrense har flere av landets lærerutdanninger fått mange søkere de ellers ikke ville fått.

Universitetet i Sørøst-Norge var blant dem som holdt et slikt opptak og har hittil fått 250 nye søkere til grunnskoleutdanningen i det lokale opptaket. Av disse svarte 174 ja.

Fordelt på Alta, Tromsø og Narvik har UiT fått 182 nye søkere til grunnskolelærerutdanningene sine.

Fordelt på åtte lærerutdanninger i Bodø, Levanger og Nesna har Nord universitet fått 71 nye søkere som har svart ja i det lokale opptaket. Dette er litt under halvparten av de 168 som har takket ja til studieplass på lærerutdanningene.

Høgskulen på Vestlandet har fått inn totalt 336 nye studenter på lærerutdanningene i lokalt opptak. NLA Høyskolen har fått samlet 159 nye søkere i Oslo og Bergen.

Høgskolen i Østfold har fått 40 nye søkere, mens Universitetet i Agder har fått 42.

Les også: Oslo-jenter i vinden: – Folk trenger å gråte litt (+)

Har ikke troen

Ved Høgskolen i Innlandet har de totalt 160 studieplasser på grunnskolelærerutdanningen.

Dekan Morten Ørbek forteller til Khrono at de ikke har tro på at studieplassene på grunnskolelærerutdanningene vil fylles, men at enkelte tilbud kan gjøre det.

De har i det lokale opptaket gitt 40 nye tilbud til studenter i språkfag, lektorutdanninger i praktisk-estetiske fag og grunnskoleutdanning for 5–10 trinn. Skolen valgte å opprettholde alle karakterkrav på grunnskoleutdanning for trinn 1-7, fordi matte er et obligatorisk fag for studentene.

Les også: Ødelagt døgnrytme: – Handler ikke om at tenåringene er slappe (+)

Les også: Linnea husker ikke terrorangrepet 22.juli. Nå skal hun undervise om det