Kvinne omkom i trafikkulykke i Asker

Litt over klokken 6 bekrefter operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB at det var fire kvinner i 20-årene i bilen og at en av dem mistet livet. Pårørende er varslet.

– Det fremstår enn så lenge som en singelulykke. Hendelsesforløpet er foreløpig ikke klart, sier Lie klokken 07.21.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 4.50.

– Det var fire personer i bilen som kjørte av veien og i en stolpe. Alle er skadet, en av dem alvorlig, fortalte operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyste senere at tre av personene var kjørt til legevakten, mens den siste fikk behandling på stedet. Luftambulanse ble brukt på ulykkesstedet.

Klokken 09.11 opplyser politiet at Røykenveien er åpen igjen etter ulykken.

