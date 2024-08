Vedums nærmeste rådgiver slutter

De formelle fratredelsen skjer i statsråd fredag, etter det NTB erfarer. Nationen var først ute med nyheten.

Vangen har vært statssekretær i Finansdepartementet siden valget i 2021 og har vært Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedums nærmeste rådgiver de siste ti årene.

Han ble rådgiver for Sps stortingsgruppe i 2012 etter å ha måttet gi tapt for Sandra Borch i kampen om ledervervet i Senterungdommen, skriver Nationen.

Både NRK og Nettavisen/Avisa Oslo meldte kort tid etter at nyheten om Vangens avgang var ute, at tidligere politisk redaktør i Nordlys og nåværende kommunikasjonssjef for Helse nord, Skjalg Fjellheim, tar over for Vangen.

