Støre: Må ha et eller annet mellom fengsel og barnevern

Torsdag fikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna en orientering av Oslo-politiet om hvorfor det er så vanskelig å få bukt med voldelig ungdomskriminalitet, skriver VG.

Politidirektør Benedicte Bjørnland kunne opplyse at 212 ungdommer fra hele landet – en gruppe som utgjør 2 prosent av alle gjerningspersonene – står for 18 prosent av forholdene.

Statsministeren og statsråden kunne love et opplegg for unge kriminelle, en løsning som ifølge Støre håndterer gruppen i tråd med at Norge er en rettsstat.

– Vi trenger et sterkt barnevern, og vi trenger et sterkt politi. Men vi må ha et eller annet imellom fengsel og barnevernsinstitusjon som fjerner den trusselen som disse unge menneskene under den kriminelle lavalder representerer. Vi har satt dyktige fagfolk i arbeid for å finne ut hvordan dette skal gjøres, sier Støre.

Han utelukker imidlertid å senke den kriminelle lavalderen, noe han sier han ikke kan finne faglige argumenter for.

