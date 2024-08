Nær fire av fem mener politiet ikke har nok ressurser til å bekjempe kriminalitet

– Vi sier ofte at vi har høy tillit til politiet i Norge når vi sammenligner med andre land, men nå peker alle pilene i feil retning, sier leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund til VG.

Skatvold sier det ofte er personer som har vært i kontakt med politiet som har svekket tillit til dem.

72 prosent av de som svarte på undersøkelsen, svarte at de ikke opplever at politiet har blitt mer synlig og tilgjengelig i sitt lokalmiljø de siste årene. 42 prosent svarte at de er bekymret for at de selv eller deres nærmeste kan bli utsatt for kriminalitet.

– Bemanningen går ned samtidig som at oppklaringsprosenten synker. Anmeldelsene øker, og henleggelsene øker. Det svekker tilliten til politiet, og vi må snakke om det før det bikker over, legger Skatvold til.

1039 personer deltok i undersøkelsen. Den er gjennomført av Politiets Fellesforbund på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år.

