Funn av død person mellom Asker og Lier – politiet tror det er savnet mann

I mai ble en mann i 50-årene meldt savnet i området Gyriåsen i Lier. Politiadvokat Omran Mansoor i Sørøst politidistrikt forteller til Drammens Tidende at det er umulig for dem å fastslå hvem personen de har funnet er.

– Det er også usikkert om det dreier seg om en mann eller kvinne. Personen har ligget en stund, noe som gjør vedkommende vanskelig å identifisere, sier han.

Det er imidlertid noen faktorer ved levningene som får politiet til å mistenke at det er en mann som forsvant i området i mai.

– Vi tror det er den samme personen, men vi vet ikke sikkert ennå. Men stedet vedkommende ble funnet, tyder på at det kan være det. Personens klær kan også tyde på at det er snakk om en mann, sier Mansoor.

Han forteller at levningene er sendt til obduksjon hvor DNA vil brukes for å fastslå identiteten. Han sier også at det ikke er noe med funnet som tyder på at noe kriminelt har skjedd.

