Fraværsgrensen: Kunnskapsministeren kan ikke svare

Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i 2023 at de skulle fjerne fraværsgrensen, som gjør at man ikke får karakter om en har mer enn 10 prosent fravær i et fag på videregående skole.

– Å fjerne dagens fraværsgrense er naturlig, sa statsminister Jonas Gahr Støre til VG den gang.

Nå er det gått over ett år siden landsmøtet, og fortsatt er ikke grensen fjernet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier nå til Aftenposten at hun ikke kan si om hun vil fjerne grensen før neste års stortingsvalg.

De har heller ikke planer om å legge fram endringsforslag i nærmeste fremtid. Samtidig sier hun at regjeringen ønsker å forbedre dagens fraværsregler, og at de vil «lande saken» i god tid før skoleåret 2025–2026.

– Men jeg kan ikke slå fast om jeg vil fjerne fraværsgrensen på 10 prosent.

Nestleder Gaute Børstad Skjervø i AUF er ikke imponert.

– Det er valg neste høst, så vi forventer at Arbeiderpartiets landsmøtevedtak blir oppfylt innen utgangen av stortingsperioden. Da er det absolutt betimelig å spørre når de har tenkt å gjøre det.

