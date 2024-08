Mange tomme plasser på studiene for barnehagelærer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I år var det planlagt 2657 studieplasser til barnehagelærer fordelt på tolv ulike universiteter og høyskoler. Ingen har klart å fylle opp alle sine planlagte studieplasser, skriver Utdanningsnytt.

– Det er krise. Ikke bare for oss, men nasjonalt og internasjonalt er det krise for barna og kvaliteten i barnehagene, sier rektor Else Berit Skagen ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim til Utdanningsnytt.

Hun sier hun har merket seg at nedgangen er en del av en større nasjonal og internasjonal trend. Det er ikke første året barnehagelærerutdanningene sliter med å få fylt opp plassene.

– Vi tåler et år med nedgang, men nå har det vart i flere år, sier Skagen.

Hun forteller at det har vært en drastisk nedgang i søkertallene fra 2022 til 2023.

– Tallene ser ut til å ha stabilisert seg i år, men på et altfor lavt nivå, sier hun.

