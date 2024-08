Redningsaksjon ved Store Skagastølstind

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De to er uskadde, men våte og kalde, ifølge Vest politidistrikt.

En alpin redningsgruppe er på vei til stedet.

Store Skagastølstind er med sine 2405 meter Norges tredje høyeste fjell – og det høyeste som innebærer klatring for å komme til topps. Fjellet ligger vest i Jotunheimen, i fjellpartiet Hurrungane.

I slutten av juli ble en mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene hentet ned fra fjellet etter å ha blitt sittende skårfast på toppen. Dårlig vær gjorde at redningsaksjonen varte gjennom natten, og først på ettermiddagen påfølgende dag ble de to hentet ut – rundt 30 timer etter at turen startet.

Les også: Vi er et lite land med en lysere fortid enn framtid (+)