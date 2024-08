Byrådet i Bergen vil legge ned Byarkitekten og Klimaetaten

Ansatte i Klimaetaten skal overføres til Bymiljøetaten, mens de ansatte i Byarkitekten innlemmes i Plan- og bygningsetaten, heter det i en pressemelding fra Bergen kommune.

– Endringene av Klimaetaten og Byarkitekten sparer skattebetalerne for nesten ti millioner kroner i året. Samtidig samler vi ressursene i større fagmiljøer med mål om bedre samhandling og positive synergier for disse to viktige fagfeltene, sier Kahrs.

Kommunen sparer sju årsverk, samt kostnader til husleie og energi, på omorganiseringen.

– Med denne omorganiseringen gjør byrådet sitt for at kommunen skal bli mer effektiv og robust, slik at vi får levert bedre tjenester til innbyggerne for en billigere penge, sier Kahrs.

Byrådet møtes for å fatte vedtak 15. august.

