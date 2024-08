Støre varsler kamp mot gjengene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både gjengkriminalitet, ungdomskriminalitet og hatkriminalitet har økt den siste tiden.

– Dette er helt uakseptabelt. Slik skal vi ikke ha det her til lands. Folk skal være trygge i Norge, sier Støre til VG.

Uttalelsen kommer etter flere alvorlige hendelser, inkludert to voldssaker på under én uke hvor de samme 17-åringene er siktet. Politianmeldelser mot barn og unge i alderen 10-17 år økte med 56 prosent fra 2022 til 2023.

– Jeg vil være krystallklar: Vi skal være tøffe mot kriminaliteten, og vi skal være tøffe mot årsakene til kriminaliteten, sier statsministeren til avisa.

Støre understreker at mindreårige som begår lovbrudd, skal møte konsekvenser og umiddelbare tiltak for å bryte den negative utviklingen som skader både dem selv og andre.

Han påpeker at Norge har lavere kriminalitet enn mange andre land, men sier at det må tas kraftfulle grep for å stoppe en bekymringsfull utvikling.

Det vil bli fattet særlige tiltak rettet mot barn og unge, samt lokal forebygging i utsatte områder, skriver VG.

