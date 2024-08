Marius Borg Høiby siktet i voldssak

Det bekrefter hans forsvarer Øyvind Bratlien i en SMS til NTB tirsdag kveld.

– Siktelsen gjelder kroppskrenkelse, som etter loven er den minst alvorlige form for vold. Verken min klient eller jeg er blitt gjort kjent med hele innholdet i saken, og han har heller ikke forklart seg ennå, etter råd fra meg. Det er derfor ikke mye jeg kan si nå, sier han.

Han ber om at Borg Høiby får fred fra media etter hendelsen.

– Det er viktig at prosessen får gå sin gang på riktig måte, og at media respekterer min klients behov for privatliv og ro. Politiet må få gjøre jobben uten at mediene avgjør faktum og skyld. Det er evt rettens oppgave om saken ender der, sier Bratlien.

Natt til søndag

Se og Hør omtalte saken først. Voldshendelsen skal ha skjedd natt til søndag. NTB har forsøkt å få en kommentar fra politiet, men foreløpig ikke fått svar.

Pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt bekrefter overfor Nettavisen at de rykket ut til en adresse på Frogner søndag formiddag, etter melding om en voldshendelse som skal ha skjedd i løpet av natten.

– En person ble pågrepet og siktet for kroppskrenkelse og senere dimittert fra arresten, skriver Grøndal.

Pressesjefen har gitt en likelydende uttalelse til VG, Aftenposten og NRK, men har så langt ikke villet bekrefte at det er Borg Høiby som er siktet.

PST orientert

Kongefamiliens sikkerhet ivaretas blant annet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Overfor samme avis bekrefter de at de har vært orientert om en hendelse i helgen.

– Vi kan bekrefte at PST ble orientert kort tid etter en hendelse. Men vi ønsker ikke å kommentere saken ytterligere og vi henviser til Oslo politidistrikt for uttalelser, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

Mette-Marit utsatte tur

Borg Høibys mor, kronprinsesse Mette-Marit, utsatte tirsdag en planlagt tur til Paris. Kronprinsen reiste som planlagt. Kongehuset har så langt ikke oppgitt årsaken til dette.

Verken NTB eller andre medier har lyktes i å få en kommentar fra Slottet tirsdag kveld.

Selv om reisen er utsatt, håper Mette-Marit å få reist ned senere, sa kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund ved Slottet til Se og Hør tidligere tirsdag.

