Knivstikkingen på Nationaltheatret: Kvinnen var ikke tilfeldig offer

Det fremstår for politiet at det var en relasjon mellom dem, og at det ikke er snakk om et tilfeldig offer, sier politiadvokat Olav Johan Aasen til NRK.

En kvinne ble sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket av en mann.

Aasen vil ikke si noe mer om relasjonen til de to. Politiet har gjort flere vitneavhør. Verken kvinnen eller mannen er foreløpig avhørt.

Kvinnen er fortsatt på sykehus.

– Hun har det etter forholdene bra og er stabil, sier Aasen.

