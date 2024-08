Bilister som har bulket, irriterer seg mindre over andre i trafikken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Disse bilistene er mindre irriterte enn andre over manglende blinking, overholdelse av vikeplikten og at medtrafikantene ikke holder avstand.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos på oppdrag for Gjensidige. 3600 bilister har svart på undersøkelsen.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, har ingen åpenbar forklaring på resultatet.

– Men vi kan jo spekulere. Kanskje er det slik at de som ikke irriterer seg, selv har en irriterende atferd, og kanskje uten at de er klar over det, sier han.

45 prosent av de som har bulket det siste året, irriterer seg over manglende blinking, mens 65 prosent av de som ikke har vært i ulykke, er irritert over dette.

Ifølge Gjensidige blir det stadig mer bulking.

– Vi er urolige over utviklingen, som over flere år har vist at nordmenn bulker stadig mer, sier Rysstad.

