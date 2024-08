Sjømateksporten steg med 6 prosent til 13 milliarder i juli – peker på svekket krone

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norge eksporterte sjømat for 13 milliarder kroner i juli, 727 millioner kroner mer sammenlignet med fjoråret.

Det var i Storbritannia at verdiøkningen for norsk eksport var størst, og britene fikk levert over 19.000 tonn norsk sjømat i juli. Dette var en økning på 117 sammenlignet med juli i fjor.

– Utover en positiv utvikling for laks og ørret, skyldes den øvrige veksten i hovedsak eksport av fiskemel og -olje, forklarer Sjømatsrådets utsending til Storbritannia, Victoria Braathen, i en pressemelding.

Svak valuta og større volum

Krona er svak både i forhold til euro og dollar, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd Christian Chramer.

– Vi ser at en ganske kraftig prisnedgang på laks ble kompensert av volumvekst, og til slutt er det valutaen som gir verdiøkning, sier han.

– Målt i euro var eksportverdien uendret fra juli i fjor, mens målt i amerikanske dollar falt eksportverdien 2 prosent, opplyser Sjømatrådet i pressemeldingen.

Selv om prisen på laks gikk ned, økte mengden laks som ble eksportert med 13 prosent i juli.

God makrell- og rekejuli

Verdien på makrelleksport økte med 50 prosent i juli sammenlignet med juli 2023. Juli og juni er månedene med minst eksport av makrell, og fisken kommer i hovedsak fra fiske i Nord-Norge. I år har fisken derfra vært større enn vanlig.

Jan Eirik Johnsen i Sjømatrådet sier at den økte etterspørselen etter sommermakrell kommer av at viktige konkurrenter ligger litt bakpå.

– Island og Færøyene har startet sitt makrellfiske senere enn vanlig, og det islandske fiskeriet ligger godt bak fjoråret, sier han.

Det har også vært en svært god måned for rekeeksporten. Rekefisket har gått godt i Barentshavet, sier skalldyransvarlig i Sjømatrådet Marte Sofie Danielsen.

– Dette har ført til økt eksport av fryste rå industrireker og fryste kokte skallreker. Dermed registrere vi den sterkeste julimåneden målt i verdi for reker noensinne, sier Danielsen.

Mye av oppgangen skyldes økte volumer. I juli eksporterte Norge 3971 tonn reker, og så høye tall har ikke vært registrert en julimåned siden 1999.

