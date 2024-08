Foreningen Fri bekymret etter knivstikking i Oslo

Fire tenåringer er siktet for grov kroppsskade. To av dem er 17 år, de to andre er 14 og 15 år gamle. De to eldste ble lørdag varetektsfengslet i en uke.

– Dette hatet mot skeive må vi som samfunn ta tak i, det kommer fra et sted, sier Marianne Gulli i foreningen Fri i Oslo til NRK.

Fri er foreningen for skeive i Norge, og er en premissleverandør for LHBT-politikk. Fri står for «Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold».

– Hvis politiet er på rett spor, så er det alvorlig at så unge personer føler på et sånt hat mot skeive. Da har vi også som samfunn sviktet disse barna, hvis de føler på et slikt hat i så ung alder, sier Gulli.

Knivstikkingen skjedde på Tjuvholmen natt til lørdag. To menn i 20-årene ble angrepet på uteserveringen ved Bølgen og Moi. Den ene av mennene har knivskader, den andre en annen kroppsskade, ifølge politiet. De er ikke livstruende skadet.

Politiadvokat Nina Henrichson Kresse sier etterforskningen søker å avklare om de to ble angrepet på grunn av sin seksuelle legning, i så fall dreier det seg om hatkriminalitet.

Det er ingen kjent relasjon mellom de to fornærmede og de fire mistenkte.

