NRK: Politiet tror seksuell legning kan ha vært motivet for knivstikking i Oslo

– Dette er noe etterforskningen søker å oppklare, sier politiadvokat Nina Henrichson Kresse til kanalen.

Det var to menn i 20-årene som ble knivstukket på uteserveringen til restauranten Bølgen & Moi på Aker brygge i Oslo natt til lørdag. De ble alvorlig skadet, men ikke livstruende. De to fornærmede ligger fremdeles på sykehus.

Fire menn i tenårene er pågrepet av politiet. De fire er siktet for grov kroppsskade. To av tenåringene er under kriminell lavalder.

