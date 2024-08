Amnesty Norge om fangeutvekslingen: – Skulle aldri vært fengslet i utgangspunktet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kommunikasjonssjef i Amnesty Norge, Sindre Stranden Tollefsen, mener fangeutvekslingen er en god nyhet. Avtalen går ut på at Russland løslater 16 fanger fra sine fengsler og sender dem til Vesten, mens vestlige land løslater åtte fanger som sendes til Russland.

– Vi er veldig glad for at de som har sittet fengslet i Russland blir sluppet fri og kan møte familiene sine igjen. Det er en veldig god nyhet og en stor lettelse, sier Tollefsen til NTB.

Amnesty Norge er glad for at menneskerettighetsmiljøet i Russland har blitt hørt internasjonalt og at man har funnet en måte å gi tilbake friheten til disse aktivistene.

– De skulle aldri vært fengslet i utgangspunktet, foranledningen og fengslingene har vært svært urettferdige prosesser, sier Tollefsen.

Ut mot russiske lover

– Vi håper at dette kan være det første steget i riktig retning og ikke bare en isolert episode. Det er et omfattende urettferdig system i Russland. Amnesty har en liste med navn som burde vært frisatt umiddelbart.

Tollefsen nevner aktivstene Natalia Filonova og Aleksei Gorinov, journalisten Maria Ponomarenko og radiokanaleier Vladimir Rumyantsev blant dem organisasjonen mener er urettferdig fengslet.

Han trekker fram at Russlands president Vladimir Putin siden 2011 har innført flere titalls lover som legger sterke begrensninger på retten til ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet.

Blant disse er loven om «uønskede organisasjoner» og «utenlandsk agent-loven». Disse lovene begrenser folks rett og mulighet til å kunne delta i offentlig debatt og til å kunne utøve politisk påvirkning, forklarer Tollefsen.

– Det er viktig at disse nye lovene i Russland tilbakeføres og fjernes, sier Tollefsen.

Fokuserer på russiske fanger

I fangeutvekslingen ble åtte russiske statsborgere utlevert til Russland fra vestlige land. Disse ble tatt imot av Russlands president Vladimir Putin torsdag kveld.

Én av de er Mikhail Valerijevitsj Mikusjin, som arbeidet som gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø før han ble pågrepet og siktet for spionasje av PST i oktober 2022. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at russiske myndigheter har akseptert å få tilbake Mikusjin.

Amnesty Norge vil ikke kommentere løslatelsene fra vestlige land.

– Vi har ikke tatt stilling til de russiske statsborgerne som ble løslatt av vestlige land. Vårt fokus er på de russiske fangene, hvor flere av dem kun er politisk opposisjonelle som ikke burde vært fengslet i utgangspunktet, sier Tollefsen.

