Nortura tar egg-grep – inngår avtaler med flere bønder

– Det er en tidkrevende prosess for bøndene å starte opp med eggproduksjon. I tillegg til finansiering og bygg av hønsefjøs, må det bestilles verpehøner som i sin tur skal avles fram. Fordi vi har jobbet aktivt med å rekruttere nye bønder over en lang periode kan vi få de første eggene allerede inn mot jul, sier direktør for egg Bjørn Tore Hansen i Nortura i en pressemelding.

Siden vil produksjonen øke gradvis i første halvår av 2025, ettersom flere produsenter kommer i gang.

I pressemeldingen skriver selskapet at interessen for å etablere eggproduksjon har økt, og at Nortura i nærmeste fremtid vil ha signert avtale med opp mot 30 nye produsenter. Nortura regner derfor med å kunne dekke den prognostiserte etterspørselen etter egg til sine kunder.

Blant tiltakene Nortura har igangsatt for å verve flere eggbønder er plant annet prisjustering og etablering av en nybrukerpakke. En «nybruker» er en produsent som starter med kjøtt- eller eggproduksjon

