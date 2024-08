Bråbrems i nybilsalget i juli

I mai ble det solgt over 10.000 biler og i juni var tallet over 17.500. For året så langt ligger nybilsalget 8,6 prosent under samme periode i fjor.

– Den svake kronekursen, og at det til og med har vært snakket om en ny renteøkning, har nok fått mange til å prioritere andre ting enn ny bil i år, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en pressemelding.

Hele 92 prosent av nye biler som ble kjøpt i juli var elbiler, som er omtrent like høy markedsandel som det har vært de fleste månedene dette året.

– Norge er verdensledende på elbilandel, sier Solberg Thorsen.

