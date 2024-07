Krf-nestleder kritisk til kutt i kontantstøtte: – Sjokkerende

– Det er sjokkerende at regjeringen faktisk går gjennom med kutt i kontantstøtten. Dette vil ramme småbarnsfamiliers valgfrihet og lommebok hardt, sier KrF-nestleder Dag Inge Ulstein.

Kontantstøtteordningen, som tidligere har gjeldt for barn i alderen 13 til 23 måneder, vil fra torsdag kun gjelde for barn i alderen 13 til 19 måneder.

Ulstein mener kuttet fører til mindre fleksibilitet for småbarnsforeldre som allerede opplever balansen mellom jobb og familieliv som krevende, og at det viser at regjeringen har lite tillit til barnefamiliene.

– Noen ettåringer er ikke klare for å begynne såpass tidlig i barnehagen som regjeringen nå vil tvinge dem til. Så akkurat som barnehageplass er noe staten skal tilby og sikre familiene, må familiene også sikres kontantstøtte for å ha en reell mulighet for å ta omsorg for sine minste barn.

Kontantstøtten ble innført av KrF i 1998, og har vært tilgjengelig for foreldre til barn mellom ett og to år som ikke er i barnehage på fulltid. Ordningen har blitt endret flere ganger tidligere.

Antallet som mottar kontantstøtte har også minket betraktelig siden 1990-tallet.

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)