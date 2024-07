Flere Norway Cup-deltakere har blitt angrepet på Karl Johan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mandag ble en gutt fra et gutter 14-lag fra Vestlandet angrepet av en gjeng på flere gutter, skriver VG.

– Plutselig kom det en gjeng på sju til ti gutter til noen av våre gutter. De spurte om de hadde snus og omringet den minste av våre gutter, de prøvde å slenge ham i bakken og dro til ham tre ganger med knyttneven, sier lagleder Trond til avisen.

Av hensyn til guttene ønsker han ikke å stille med fullt navn eller at klubben navngis.

Laglederen sier at det ble vist kniv da fotballspilleren løp fra guttegjengen.

Oslo-politiet har bekreftet til VG at saken er anmeldt.

Angrepet skjedde dagen før en 15 år gammel gutt ble ranet av en større guttegjeng, også det på Karl Johan. Politiet har opprettet sak mot seks personer etter tirsdagens hendelse.

Norway Cups styreleder Øystein Sundelin synes ikke noe om at dette skjer med deltakere i turneringen.

– Det er forferdelig trist å høre om. Jeg er glad for at dette laget var sammen og at de har tatt det videre til politiet, sier han til avisen.

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)