Etterlatte etter Nav-drapet i Bergen varsler søksmål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

John Christian Elden, bistandsadvokat for Amundsens barn, har sendt det han betegner som et forvaltningsmessig krav mot Arbeids- og velferds­direktoratet. Brevet er samtidig et varsel om søksmål, skriver Bergens Tidende.

Kravet fra de fire barna baserer seg både på den fysiske sikkerheten og at arbeidsmiljøloven ble brutt.

– Nav kunne, og burde, satt i verk flere tiltak for å forebygge angrepet og de alvorlige konsekvensene av dette for Marianne Amundsen og hennes etterlatte, heter det i brevet.

I brevet nevnes en rapport Arbeidstilsynet lagde på Nav-kontoret etter drapet hvor det ble påvist brudd og avvik.

– Hovedpoenget deres er at Nav må ta ansvar som arbeidsgiver og ikke risikere å sette andre i samme ubeskyttede situasjon som deres mor, sier Elden til BT.

Elden skriver at et søksmål kan unngås hvis Nav påtar seg ansvar for brudd på ansattes menneskerettigheter.

– Kronebeløpet er ikke sentralt for dem, men at staten tar ansvar.

Firebarnsmoren Marianne Amundsen (57) ble drept på jobb på Nav Årstad høsten 2021. En mann i 40-årene er dømt til 21 års fengsel for drapet og for drapsforsøk på en kollega av Amundsen.

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller