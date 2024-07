Stort jordras i Porsanger – 250 husstander har ikke vann

– Vi oppdaget at Brennelva var blitt tørr. Det har gått et stort skred langs elven, som gjør at Brennelva er blokkert, opplyser driftsleder for bygg og eiendom Jonny Olsen i Porsanger kommune til NRK.

Kommunen fikk melding om høyt vannforbruk tirsdag morgen. Nå er 250 husstander i Brennelv og Østerbotn i Porsanger kommune uten vann.

– Nå jobber vi med å stenge av den ledningen der skredet har gått. Man ser vannledningen, og den har krøllet seg helt, så den er nok ødelagt, sier Olsen.

Driftslederen tør ikke å si noe om når de får vannet tilbake, da det er avhengig av at de får stengt den ødelagte ledningen. Kommunen jobber nå med å få nødvann til de berørte, og det er satt i gang befaring av skredområdet.

