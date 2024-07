Hytte overtent i Kristiansand – naboer evakueres

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet meldte mandag formiddag om brann i en hytte i Kristiansand. Politiet opplyste at alle i hytta var ute.

Politiet valgte å evakuere naboer i tilfelle spredningsfare.

– Det er ikke ønskelig at andre tar seg inn i området, skrev Agder politidistrikt i politiloggen.

Klokken 12 opplyser politiet at brannvesenet er på stedet og at det ikke er fare for spredning verken til hytter eller terrenget.

