Forlenget varetekt for spionsiktet nordmann – mistanken styrket, ifølge PST

Dermed fikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gehør for sitt ønske om fire nye ukers varetekt med brev- og besøksforbud. Fengslingsmøtet ble holdt bak lukkede dører.

Politiadvokaten som førte fengslingsmøtet mot mannen som er siktet for å ha spionert for Kina, mener at mistanken er styrket.

– Vi har gjennomført en rekke etterforskningsskritt. Det innebærer blant annet avhør av vitner og gjennomgang av en stor mengde data på ulike databærere, sier politiadvokat Line Nygaard til TV 2.

Mannens forsvarer sier at 37-åringen er fast bestemt på at han ikke har gjort noe galt og begjærte seg løslatt fordi han mener han ikke drevet med spionasje.

– Han har drevet et geopolitisk senter, sier advokat Marius Dietrichson til kanalen.

Den spionsiktede har doktorgrad fra et eliteuniversitet i Kina. Han bygget opp et selskap som tilbød rådgivning om internasjonale politiske forhold til offentlige og private institusjoner.

Mannen ble pågrepet på Gardermoen ved ankomst til Norge 1. juli etter en reise til Kina, har PST tidligere opplyst.

Han har ikke ønsket å avgi forklaring om forholdet.

PST mener at mannen hadde opplysninger som var tiltenkt kinesisk etterretning, men vil ikke gå nærmere inn på hvilke opplysninger det er snakk om.

