Tiltalt for bedrageri mot over 5000 personer – skal ha solgt elsykler som ikke fantes

De to tiltalte mennene fra Trøndelag er 25 og 33 år gamle. Ifølge tiltalen skal de ha startet flere nettbutikker og solgt forskjellige varer uten at de hadde disse varene eller ikke hadde til hensikt å sørge for at kundene fikk det de hadde kjøpt.

Påtalemyndigheten mener at de to i august og september 2021 lurte 2111 personer til å kjøpe elektriske sykler og/eller elektriske sparkesykler for 10,8 millioner kroner.

I september og oktober samme år skal de to ifølge tiltalen fra statsadvokatene i Trøndelag ha forledet 798 personer til å kjøpe ikke-eksisterende varer for 2,7 millioner. I samme periode mener påtalemyndigheten at de gjennom enda en annen nettbutikk skal ha lurt 306 personer til å kjøpe varer, og slik skal de ha fortsatt.

I desember 2921 og januar 2022 skal de to ha forledet 1599 personer til å kjøpe robotstøvsugere som de ikke hadde. Kundene skal ha betalt over sju millioner kroner for støvsugerne.

De to mennene må også svare for tiltalepunkter om grov hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Det siste tiltalepunktet i saken mot dem dreier seg om tyveri av en million kroner fra en konto i Onlyfans.

Advokat Christian Klem Johansen er forsvarer for den ene av de tiltalte.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og er klar og tydelig på at han ikke kjenner seg igjen i anklagene han har fått rettet mot seg. Han er glad for at saken omsider kommer opp, og han vil forklare seg for retten når den tid kommer, sier Johansen til NTB.

NTB har forgjeves forsøkt å komme i kontakt med den andre forsvareren i saken.

