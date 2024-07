Norsk Folkehjelp: Opp mot 2000 skader er ventet under Norway Cup

– Det er ventet opp mot 2000 skader i løpet av cupen, og Norsk Folkehjelp Sanitet spiller en avgjørende rolle for å sikre at alle deltakerne kan delta trygt og ha det gøy, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Sanitetsmannskapene står klare for å yte førstehjelp til 30.000 unge fotballspillere i over 2200 fotballag. Over 100 frivillige er på plass på Ekeberg og de andre stedene der kamper spilles. Flere av mannskapene har over 40 års erfaring, mens andre er engasjerte sanitetsungdommer.

Målet er å sørge for at deltakerne får rask og effektiv hjelp ved skader og sykdom. Faren for skader er en viktig årsak til at mange kamper er enten flyttet eller avlyst på åpningsdagen søndag. Regnet er en annen faktor.

De store nedbørsmengdene førte til så mye overvann på Ekebergsletta at arrangøren i samråd med bymiljøetaten i Oslo kommune bestemte at tre baner må holdes stengt søndag. 150 kamper ble derfor flyttet til Haraløkka idrettspark og Manglerud kunstgress.

– Når gjørmete baner tørker opp, blir det huller og hauger som stivner, og spillerne risikerer skader, fastslår arrangøren.

Banene risikerer også å bli ødelagt dersom det spilles kamper der allerede søndag.

I tillegg ble det lørdag besluttet å avlyse til sammen 109 kamper for de minste. Rundt 500 deltakere må dermed vente til mandag når barnefotballen etter planen skal gå som normalt.

