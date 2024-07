Kirke i Bærum utsatt for hærverk – glassmalerier ødelagt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vinduene er knust ved at noen har kastet steiner. Prost Ingeborg Sommer sier til Budstikka at hærverket er fortvilende. Rett innenfor de knuste vinduene befinner det seg glassmalerier.

– Fire glassmalerier på innsiden har fått omfattende skader. For oss er maleriene verdifull kirkekunst, sier prosten.

I tillegg er også en dør til kirkens menighetshus brutt opp i helgen.

Også tidligere i uka knuste noen et vindu i kirken. Deler av et stillas ble revet ned, og innholdet fra søppelbøtter ble tømt utover. En mann som mistenkes for skadeverket, er pågrepet.

– Ingen er foreløpig pågrepet eller mistenkt etter det som skjedde i helgen, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt til avisen.

