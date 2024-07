Farevarsel for styrtregn og lyn på Østlandet

– Kraftige regnbyger ventes i ditt område. Det er lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker. Lokalt er nedbøren ventet å passere 20 millimeter per time. Det vil lokalt være lyn i forbindelse med bygene, skriver meteorologene på X, tidligere Twitter.

De har utstedt gult farevarsel for nedbøren og faren for lyn. Varselet gjelder fra klokka 11 til 20. Som vanlig er anbefalingen at man holder seg oppdatert om både værutviklingen og værvarselet, og at man følger med på værradaren.

Fornuftige tiltak for å sørge for at vannet kan renne unna, er rensing av dreneringsveier og stikkrenner.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, og jord- og flomskred der regnbygene treffer. Det er også fare for at veier blir stengt og overvann ved bekke- og elveløp. Overvann kan lokalt føre til vanskelige kjøreforhold og fare for vannplaning, heter det i farevarselet.

