Svensk politi etterforsker drap på kvinne fra Norge etter dødsfall i Strömstad

Ifølge avisen Strömstads Tidning er det snakk om en 45 år gammel kvinne fra Norge.

Det var torsdag kveld at politi og ambulanse ble tilkalt til en campingplass i Strömstad som følge av at en kvinne trengte sykehusbehandling. Hendelsen ble meldt inn som et sykdomstilfelle.

Kvinnen ble fraktet med luftambulanse til sykehus, der hun senere døde.

Ifølge politiet er omstendighetene rundt dødsfallet uklare, og derfor etterforskes dødsfallet som et drap, ifølge avisen. Pårørende er varslet.

