Politiet etterforsker flere branner i Tromsø

Bare i løpet av forrige uke rykket nødetatene ut til tre branner i byen, og i tillegg var det flere branner tidligere i sommer.

– Når det blir flere brannsaker med såpass tett tidshorisont, så ser vi selvfølgelig på om det er sammenhenger mellom dem, sier politisjef Anita Hermandsen til Nordlys.

Politiet har en mistenkt etter en boligbrann natt til onsdag i forrige uke. Vedkommende er mistenkt for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, opplyser Hermandsen. Det befant seg flere i huset da brannen startet, men alle ble raskt gjort rede for. Bygget ble totalskadd.

