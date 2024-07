Knallsommer for norsk reiseliv

– Hotellene rapporterer om høyere bookingtall enn i fjor. Hos oss, som selger aktiviteter på vegne av medlemsbedriftene over skranken i turistinformasjonen og på våre nettsider, er det en økning på 50 prosent, sier reiselivssjef Lone Helle i Visit Tromsø til Dagens Næringsliv.

Hun sier turiststrømmene i Tromsø domineres av folk fra Storbritannia, Tyskland og USA.

Norsk reiselivsnæring har merket en god vekst, opplyser direktør Aase Marthe Horrigmo i Innovasjon Norge.

– Ved inngangen til ferien så det veldig bra ut. Vi har aldri hatt flere overnattinger i mai enn det vi har registrert i mai i år. Størst er veksten fra utlandet. Det er særlig det tyske markedet som har økt mye, sier Horrigmo, som er spent på juni-tallene som kommer i slutten av måneden.

Hun viser til konseptet «coolation», altså turister som velger reisemål for å kjøle seg ned i et Europa tidvis preget av hetebølge. Hun mener at veksten av tyske turister kan være et resultat av «coolation».

– Vi ser at folk er opptatt av ekstremvær, og ønsker å unngå det. Men vi har ennå ikke sett i tallene at de store hordene fra Sør-Europa har kommet, sier Horrigmo.

Den norske krona er også for tiden veldig svak, noe som gjør det billigere for utenlandske turister å være i Norge, påpeker kommunikasjonsdirektør Bettina Flatland i hotellkjeden Strawberry. Også de melder om bedre belegg enn i fjor.

