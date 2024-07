Årets opptakstall er klare: Rekordmange studenter har fått plass på førstevalget sitt

Av 126.250 kvalifiserte søkere har 109.498 fått tilbud om studieplass, viser tall fra Samordna opptak. Det er en økning på 4,7 prosent fra i fjor.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er fornøyd med tallene og gratulerer alle som har fått tilbud om studieplass.

– Studiene er en milepæl i livet til den enkelte, men det er også viktig for hele samfunnet. For å løse utfordringene vi står overfor fremover, trenger vi både kunnskap og klokskap.

– Til våre nye studenter vil jeg si: vi trenger hver og en av dere, sier Støre i en pressemelding.

Om studier med høyest poenggrense

Ordinær kvote:

* Medisin UiO, høst: 69,7 poeng

* Medisin Trondheim: 69,4 poeng

* Medisin Oslo/Kristiansand, høst: 68,7 poeng

* Medisin Oslo, vår: 68,4 poeng

* Medisin Oslo/Kristiansand, vår: 68,3 poeng

Ordinær kvote ikke medregnet medisin:

* Psykologi UiO, høst: 68,1 poeng

* Industriell økonomi og teknologiledelse NTNU: 68,0 poeng

* Psykologi UiO, vår: 67,0 poeng

* Fotojournalistikk Oslo Met: 66,8 poeng

* Psykologi NTNU: 66,5 poeng

Populære helsefag

Helse- og sosialfagutdanningene er blitt mer populære, viser tallene. 20.187 søkere har fått tilbud om en studieplass på en slik utdanning i årets hovedopptak. Det er en økning på 5,2 prosent fra i fjor.

Særlig populært er medisinutdanningen. De siste årene har stadig flere fått tilbud om plass, og i år er økningen på 21 prosent sammenlignet med i fjor.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) er glad for økningen og setter det i sammenheng med regjeringens satsing på medisinutdanningene.

– Vi har hatt et tydelig mål om å utdanne flere leger i Norge, og særlig å styrke utdanningstilbudet i Nord-Norge, der legemangelen er størst, sier Hoel i en pressemelding.

Også de økonomisk-administrative fagene blir stadig mer populære. I tillegg fortsetter økningen i studieplasser innen informasjonsteknologi.

Færre vil bli lærere

Når det gjelder sykepleierutdanningen, var det over 1000 flere førstevalgssøkere i år enn i fjor.

For lærerutdanningene har det vært en nedgang i antall søkere som har fått studieplass. 6,8 prosent færre har fått tilbud i år enn i 2023. Nedgangen er særlig stor for grunnskolelærerutdanningen.

Regjeringen la fram nye opptakskrav for høyere utdanning denne våren og foreslo å fjerne de spesielle karakterkravene for lærer- og sykepleierutdanningene, og det ble åpnet for unntak for reglene for lærerutdanninger etter søknad.

– Opptakstallene bekrefter at det var helt nødvendig å ta grep. Vi må få inn flere studenter på sykepleier- og lærerutdanningene våre, sier Hoel.

Om årets opptak

* Ved hovedopptaket er det registrert 140.957 søkere. Det er en økning på 4,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

* 126.250 av søkerne var kvalifisert til minst ett av studieønskene sine.

* 109.498 søkere har fått tilbud om studieplass på universiteter og høgskoler i 2024. Dette er en oppgang på 4,7 prosent fra 2023.

* Blant dem som har fått tilbud om studieplass i år, har 66.923 kommet inn på førstevalget sitt.

* 16.752 kvalifiserte søkere sto uten tilbud om studieplass etter hovedopptaket.

* 39 prosent (42.711) av søkere med tilbud i opptaket i år er menn, og 61 prosent (66.787) er kvinner.

* Økonomisk-administrative fag er utdannelsesområdet med klart flest søkere med mottatt tilbud i 2024 (21.672), tett fulgt av helsefag (20.187).

* Sammenlignet med i fjor er det størst prosentvis økning i studieplasser innen informasjonsteknologi, mens det er reiselivsstudiene som har størst nedgang.

* Av de 20 enkeltstudiene med høyest poenggrense i ordinær kvote er det bare fotojournalistikk ved Oslo Met som har høyere poenggrense i år sammenlignet med i fjor.

* Medisinstudiene ved UiO og NTNU har de høyeste poenggrensene i ordinær kvote.

