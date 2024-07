Forretningsmann tiltalt for omfattende økonomisk kriminalitet og skattesvik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tiltalen dreier seg om en rekke alvorlige lovbrudd i perioden 2015 til 2020, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Blant annet har mannen ifølge tiltalen opprettet fiktive fakturaer mellom sine egne selskaper, og på denne måten mottatt tilbakebetalinger fra Skatteetaten på rundt 9 millioner kroner han ikke hadde krav på.

Avdekket av Skatteetaten

Mannen er også tiltalt for grov økonomisk utroskap mot tre selskaper for rundt 11,5 millioner der deler av midlene var investert av privatpersoner.

– Tiltalen omfatter også uriktig bokføring av fiktive fakturaer for til sammen cirka 47 millioner kroner, som er grove brudd på regnskapslovgivningen og ga et falskt bilde av driften, opplyser politiet.

Det var Skatteetaten som avdekket saken og anmeldte den til politiet.

– Å unndra skatt og avgift som skal gå til finansieringen av fellesskapet, må få konsekvenser. Det er derfor viktig at de som begår økonomisk kriminalitet, straffeforfølges av politi- og påtalemyndigheten, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

– Ser alvorlig på denne typen kriminalitet

Mannen er også tiltalt for å ha bedratt en eldre kvinne for rundt 2 millioner kroner, og for å ha fremlagt uriktig informasjon som forledet en bank til å utbetale omtrent 15 millioner kroner i lån. Mannen nekter straffskyld på alle punkter.

Saken sendes nå til beramming av påtalemyndighet og ventes å gå i Oslo tingrett over cirka fire uker.

– Politiet ser alvorlig på denne typen kriminalitet siden det er et stort samfunnsproblem at tillitsbaserte løsninger blir misbrukt, sier politiadvokat Helge Vigerust.

