Åtte døde og fem savnet etter at norskeid båt forliste ved Falklandsøyene

Det er nyhetsbyrået AFP som melder dette natt til onsdag norsk tid.

Også avisen El Confidencial skriver at åtte personer er funnet døde og henviser til myndighetene i den autonome regionen Galicia. Det var TV 2 som meldte dette først av norske medier.

Det var i alt 27 personer om bord i båten. 14 av dem er reddet opp fra vannet. Ifølge avisen var ti besetningsmedlemmer spanske statsborgere.

Ingen av mannskapet er norske statsborgere, opplyser administrerende direktør Robert Ervik i Ervik Havfiske til NRK.

Langt ute fra øyene

Lokale myndigheter opplyser til den spanske avisen at søket etter de sju som fortsatt er savnet, fortsetter til tross for dårlig vær.

Det var tirsdag ettermiddag det ble kjent at skipet hadde gått ned. Bergens Tidende, som meldte om hendelsen først i Norge, opplyser at de som var om bord da hadde reddet seg over i flåter.

– Fiskebåten har gått ned. De om bord har gått om bord i en flåte og driver der ute. Det er forferdelig mye vind og vær der. Det er ikke så mye annet å si enn at det pågår en aksjon for å berge dem som er i flåtene, sa redningsleder Ståle Jamtli i Hovedredningssentralen i 14-tiden til BT.

– Det er en utfordrende situasjon der ute. Det er veldig langt ute fra øyene, i tillegg til at det blåser omtrent orkan, sa Jamtli til avisen.

Fikk melding mandag kveld

Til Fjordenes Tidende sier Ervik at de fikk melding om hendelsen mandag kveld.

– Båten lå med slagside og hadde behov for assistanse, sier han.

Falklandsøyene, som ligger øst for Argentina, hører til Storbritannia. Båten Argos Georgia er på 2050 bruttotonn, er 54 meter lang og 13 meter bred.

Det er selskapet Argos Froyanes som drifter båten, men den eies av fiskeselskapet Ervik Havfiske.

