Vestre: – Vi er alle voktere av demokratiet

På dagen 13 år etter terrorangrepene 22. juli oppfordrer Vestre alle nordmenn til å tørre å stå opp mot holdninger som kan føre til hat, vold og mindre toleranse.

– Alle vi som bor i Norge, er voktere av det norske demokratiet, sier Vestre til NTB.

Han deltok mandag på minneseremonien i Regjeringskvartalet, hvor statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin tale advarte mot radikaliserte, ekstreme holdninger. Det samme gjør Vestre.

– Det er en kraftig påminner til oss alle sammen om at det er mye som står på spill, og at hver og en av oss har et ansvar for å ta vare på hverdagsdemokratiet vårt, sier han.

Senere skal Ap-nestlederen og helse- og omsorgsministeren holde tale under minnegudstjenesten i Oslo domkirke. Deretter skal han besøke Utøya, hvor han selv befant seg 22. juli i 2011. Vestre synes det er både fint og sterkt å dra tilbake.

– Det er for alltid en påminnelse om de 69 vi mistet der, 77 totalt med Regjeringskvartalet. Men det er også vakkert å se at det er blitt et sted for ungdommelig engasjement på tvers av politisk farge.

– Utøya er blitt alt det terroristen ikke ønsket det skulle være, og dét gir et visst håp vil jeg si.

