Buss for fly på flere avganger i Finnmark

Flyplassen i Vardø har vært spesielt hardt rammet, ifølge NRK. Mange av flyene har blitt tvunget til å lande i Vadsø i stedet, sju mil unna. Derfra har passasjerene blitt fraktet i buss.

– Opp gjennom tidene har vardøværingene lært at man ikke kan styre været, sier ordfører Tor Erik Labahå (Sp) i Vardø.

Problemene som har oppstått, skyldes rett og slett finvær. Den varme luften i Finnmark har møtt kald luft fra Barentshavet. Dermed har det blitt dannet vanndråper i luften og havtåke.

Kommunikasjonsrådgiver Line Lindegaard Carlsen i Widerøe opplyser at selskapet i perioden 12.–19. juli avlyste 52 avganger i Finnmark på grunn av tåke, lavt skydekke og andre værfenomen.

– For å sette tallet litt i perspektiv kan det være greit å vite at Widerøe flyr rundt 400 daglige avganger, skriver hun i et e-brev til NRK.

Vadsø-ordføreren tar utfordringene med fatning.

– Vardøværingene har jo alltid levd med vær og vind. De som reiser er tålmodige. De er rett og slett i reisemodus, sier Labahå.

