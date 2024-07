Apotek 1 har kalt inn alle ressurser – håper på full drift mandag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Apotekkjeden bekrefter overfor TV 2 at IT-systemene var oppe for de fleste apotek søndag formiddag, men at det er enkelte av filialene som fortsatt har utfordringer.

– Vi jobber hardt med å få alle opp, opplyser Apotek 1.

Kommunikasjonssjef Mai-Bente Paulsen i Apotek 1 sier til VG at de nå jobber hardt for å få alt i gang til mandag.

– Folk har avbrutt ferier og jobbet ekstra for å få løsningene opp og stå, og for å finne nødløsninger der hvor systemene fortsatt har vært nede, forteller hun.

Hun opplyser videre at kjeden vil kartlegge konsekvensene av IT-kollapsen i etterkant.

Det var en mislykket oppdatering fra datasikkerhetsselskapet Crowdstrike som fredag slo ut flytrafikk og virksomheter over hele verden.

Blant norske apoteker gikk IT-skandalen spesielt ut over apotekkjeden Apotek 1. Fredag måtte de stenge alle sine filialer, men de kom etter hvert opp igjen i drift.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt